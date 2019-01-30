На Житомирщине на взятке задержали руководителя Госэкоконтроля

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника Государственного экологического контроля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов региона передать ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью 120 тысяч гривен. За это чиновник обещал не проводить проверок и не накладывать штраф по фактам несанкционированных вырубок леса на территории кооператива неустановленными лицами», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи документов о вступлении в кооператив и прав на пользование земельными участками с возможностью последующей их приватизации.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, ранее в Запорожье задержали на взятке подполковника СБУ, вымогавшего деньги у граждан африканских стран.