Стало известно имя задержанного в Николаеве «стрелка» – он пошел на двойное убийство из-за долга в 2,5 миллиона

Герасим Багирянц, фото из соцсети "Одноклассники"

Николаевец, который выстрелами из охотничьего карабина убил супругов из Одессы, был им должен 2,5 миллиона гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собеседника в Ленинском районном суде Николаева.

Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве произошла стрельба возле бизнес-центра «Космос-Плаза», в результате которой погибла женщина, а мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.

Стрелявшим оказался известный в узких кругах уроженец Одессы, который на протяжении длительного времени проживает в Николаеве, Герасим Багирянц. Он занял у семейства Беловых из Одессы 2,5 миллиона гривен, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд.

В среду, 30 января, в 13:00 под председательством судьи Тихоновой в Ленинском районном суде состоялось заседание по иску Михаила Белова к Герасиму Багирянцу, в котором истец просил суд признать недействительными договоры дарения.

В результате суд удовлетворил иск Белова и признал эти договоры недействительными. После окончания заседания на улице возле здания суда Багирянц достал из автомобиля ружье и совершил несколько выстрелов - в Белова и его супругу.

Стоит отметить, что 21 августа 2018 года относительно Багирянца Ингульский отдел Государственной исполнительной службы открыл исполнительное производство в пользу Михаила Белова.

Фото: Герасим Багирянц, Одноклассники

Напомним, что в августе 2017 года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как в 2013 году Александр Жолобецкий, который на данный момент является нардепом Украины, избивает Герасима Багирянца в николаевском казино. Тогда Жолобецкий заявил, что конфликт между ними был сразу исчерпан, спустя несколько дней после произошедшего. Багирянц тогда же в комментарии «Преступности.НЕТ» подтвердил слова Жолобецкого, что претензий друг к другу они не имеют.

Как известно, еще в 2010 году расстреляли известного николаевского предпринимателя Георгия Абшилаву и его водителя. Преступление было совершено на территории одного из предприятий, расположенных в городе Николаеве по ул. Маршала Василевского, возле завода ООО «Нектар». Неизвестные производили выстрелы из карабина «Сайга» - ранения, полученные бизнесменом и его водителем, были не совместимы с жизнью. После совершенного преступник сел в свой автомобиль и скрылся. Тогда за убийство Абшилавы суд наказал обвиняемого Жуковского двумя годами лишения свободы и тот вышел по УДО.