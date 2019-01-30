Николаевское ГБР и ДВБ задержали одесского полицейского, который требовал $500 от подозреваемого в хранении марихуаны

В Одессе сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи терруправления Госбюро в Николаеве задержали оперативника полиции, который требовал от одессита 500 долларов США за за непривлечение к ответственности за хранение наркотиков.

Об этом сообщили в ДВБ Нацполиции и ГБР.

«Одесским управлением Департамента внутренней безопасности (ДВБ) НПУ была получена оперативная информация о противоправной деятельности сотрудника подразделения противодействия наркопреступности областной полиции. Капитан полиции, угрожая привлечением к уголовной ответственности, требовал неправомерную выгоду», – говорится в сообщении ДВБ.

По материалам ДВБ первый следственный отдел терруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, под процессуальным руководством ГПУ, начал уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

«В ходе проверки было установлено, что следственным отделом Киевского ОП в г. Одессе осуществляется досудебное расследование по факту сбыта наркотических веществ. В рамках уголовного производства вышеуказанный сотрудник полиции с коллегами провели обыск по месту жительства 49-летнего жителя Одесской области. В доме мужчины было обнаружено 500 граммов марихуаны. Исполняющий обязанности оперуполномоченного отдела противодействия наркопреступности объяснил владельцу дома, избежать ответственности за хранение наркотических веществ он сможет только при условии передачи «откупных» - 500 долларов США. Время и место встречи полицейский впоследствии сообщил», – отметили во внутренней безопасности Нацполиции.

33-летнего капитана полиции сотрудники Одесского управления ДВБ НПУ и следователяи ГБР задержали сразу после получения денег. Предмет взятки у фигуранта изъяли. В его автомобиле, во время обыска, выявлено еще дополнительные 17,2 тысячи гривен, 100 долларов США, два пистолета без разрешительных документов четыре кортика.

Напомним, как в Николаеве СБУ и ГБР задержали участкового, который вымогал 7 тысяч гривен, чтобы парня не «привлекли» за кражу коробки «Рафаэлло».