Николаевская таможня раскрыла схему контрабанды алкоголя на Кавказ, которая была связана с Россией

Фото из архива Николаевская таможня ГФС раскрыла незаконную схему поставок алкоголя из Украины на Кавказ по фиктивным документам. Конечное звено этой схемы находилось в России.

Об этом рассказал начальник Николаевской таможни Роман Криль, сообщается на Facebook-странице ведомства.

По его словам, в январе 2019 года обнаружили незаконное перемещение через границу Украины партии алкоголя по фиктивным документам.

- Николаевские таможенники выяснили, что в 2016-2017 годах субъекты внешнеэкономической деятельности создали схемы поставок алкоголя в одну из стран Кавказского региона. Причем конечное звено этой преступной цепи находилось в Российской федерации, - отметил Криль.

Контрабандистов разоблачили благодаря эффективному сотрудничеству Николаевской таможни, центрального аппарата ГФС с таможенными администрациями иностранных государств-партнеров.

- Было составлено два протокола о нарушении таможенных правил на общую сумму около 10 миллионов гривен. Сейчас правонарушителям грозит конфискация товаров и штраф в размере 100% их стоимости. Также в правоохранительные органы таможня направила уведомления о возможных уголовных преступлениях со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности, - заявил Криль.

Напомним, что ранее в Николаеве налоговая милиция задержала грузовик контрафактной водки «Пшеничная».