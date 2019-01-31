НАБУ завело дело на экс-руководителя «Укркосмоса» - его подозревают в хищении более $8,24 миллиона

Бывший руководитель Национального космического агентства Украины («Укркосмос») подозревается в злоупотреблении своим служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Бывший руководитель — третий подозреваемый по делу о выводе с предприятия средств на сумму свыше 8,24 миллиона долларов.

«30 января 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему руководителю ГП «Укркосмос» о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Также было ранее сообщено подозрение еще двум лицам: бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику.

Кроме того, Нацбюро сегодня сообщило бывшему внештатному советнику гендиректора «Укркосмоса» о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины).

В течение 2011-2017 годов подозреваемые вывели за границу и легализовали 8,245 млн долларов, которые должны были потратить на строительство ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш». Указанные средства выделили в рамках кредита Канадского экспортного агентства под гарантии украинского правительства в размере 292,4 млн долларов.

По информации детективов НАБУ, бывший генеральный директор ГП «Укркосмос» по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины — канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp — документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8,245 млн долларов США из полученных компанией внештатного советника, зарегистрированной в Республике Кипр, были использованы в его собственных интересах.

Напоминаем, ранее детективы НАБУ сообщили семерым людям о подозрении в завладении более 93 млн грн «Укрзалізниці». Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога». Расследование было начато в июне 2017 года.