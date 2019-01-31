Николаевского участкового, вымогавшего взятку от матери укравшего конфеты парня, отправили в СИЗО с залогом в ₴100 тысяч

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для участкового Ингульского отдела полиции, которого задержали за взятку от матери парня, который попался на краже коробки конфет. При этом участковый может выйти из следственного изолятора при внесении залога в 100 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Заводского районного суда Николаева.

Как известно, спецподразделение «К» управления СБУ и следователи ГБР задержали старшего лейтенанта полиции по подозрению в вымогательстве взятки вечером 24 января на улице Шоссейной.

Согласно материалам следствия, 18-летний парень попался 20 января охране супермаркета «Эпицентр» на краже коробки «Рафаэлло». Позже участковый вызвал повесткой парня и там изначально якобы говорил о возможности избежать наказания за пять тысяч гривен. Позже он также общался с матерью подростка и показал ей видео с камер наблюдения. Через время он уже требовал семь тысяч гривен, аргументируя повышение цены тем, что следователь внес сведения по краже в супермаркете в Единый реестр досудебных решений.

В суде адвокаты утверждали, что участковый не мог быть субъектом преступления, поскольку не может повлиять на закрытие производства. Сам подозреваемый пояснил, что он не требовал денег у потерпевшей. По его словам, наоборот она сама несколько раз предлагала ему деньги за решение вопроса о не привлечении ее сына к уголовной ответственности.

«Ему стало жалко потерпевшую, поэтому он решил помочь, в чем именно должна была выражаться помощь, объяснить не смог», – передаются объяснения задержанного участкового в документе.

В итоге суд частично удовлетворил ходатайство замначальника второго следственного отдела ТУ ГБР в Николаеве и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта. При этом судья Ирина Борброва также назначила подозреваемому залог в размере 100 тысяч гривен.

Напомним, что ранее заместителя начальника отделения полиции Николаевского района Юрия Ковалюка задержали при получении взятки. А 21 июля в Николаевской области начальника Еланецкого отделения полиции Николая Стремилова задержали за то, что он систематически вымогал неправомерную выгоду от местного фермера за невмешательство в его деятельность.