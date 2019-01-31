Убийство семейной пары в Николаеве: На заседании суда Багирянц вел себя спокойно и не угрожал супругам

В Николаеве продолжается расследование убийства семейной пары из Одессы, которых расстрелял николаевец Герасим Багирянц.

«Преступности.НЕТ» отслеживает развитие событий.

Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза», произошло двойное убийство. Позже стало известно, Багирянц был им должен 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Максим Белов обратился в суд, который выиграл.

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11:07 По информации «Преступности.НЕТ», сына Герасима Багирянца, которого 30 января остановили сотрудники полиции возле Варваровского моста, доставили в районное отделение полиции и после дачи показаний отпустили. В то же время, в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области изданию сообщили, что он не задержан и проходит по делу в качестве свидетеля.

10:54 Герасим Багирянц на самом заседании вел себя спокойно и предпосылок к убийству не было.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал адвокат Беловых Олег Кирюхин.

- Спокойно вел. Это было неожиданно для нас, - сказал он.

Также он добавил, что проходил по делу в качестве свидетеля. Помимо этого, он подтвердил то, что перед выстрелами ему сказали отойти, однако кто именно, в тот момент он даже не успел понять.