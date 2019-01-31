«Фейковые аварии и списание газа»: СБУ завела дело на руководство «Запорожгаз» за хищение десятков миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в нефтегазовой сфере разоблачили коррупционную схему, через которую руководство ОАО «Запорожгаз» нанесло государству многомиллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ установили, что менеджмент ОАО «Запорожгаз», блокирующим пакетом акций которого владеет «НАК Нафтогаз Украины», искусственно «списывал» потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом «фейковых» технических аварий. По заключению профильных экспертов только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более двадцать шесть миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях общества правоохранители изъяли, в частности поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение сделки. В рамках открытого уголовного производства председателю правления ПАО «Запорожгаз» объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и отстранен от должности. Продолжается досудебное следствие

Напомним, НАБУ завело дело на экс-руководителя «Укркосмоса» - его подозревают в хищении более $8,24 миллиона.