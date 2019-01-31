В Николаеве задержали мужчину, который за $300 обещал сделать в военкомате военный билет

В Николаеве 30 января задержали местного жителя, который обещал мужчине за 300 долларов США повлиять на сотрудника военного комиссариата, чтобы тот сделал военный билет.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

«Злоумышленник за 300 долларов США должен был повлиять на должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, а именно одного из военных комиссариатов города Николаева, за принятие положительного решения в интересах другого лица о выдаче нужного военного билета», – отметили в прокуратура.

Полицейские Центрального отдела полиции и Управления защиты экономики совместно с прокурорами Николаевской местной прокуратуры №1 задержали николаевца при передаче второй части незаконного вознаграждения в сумме 150 долларов США возле одного из кафе города Николаева.

В этот же день следователи полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, а именно в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

напомним, как 21 апреля 2017 года в центре Николаева на взятке в 1500 долларов задержали майора из областного военкомата. Он за эти деньги обещал не призывать в армию.