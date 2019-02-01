Превышение самообороны: на Николаевщине за убийство с расчленением и сожжением трупа на ферме мужчине дали год условно

В Николаеве мужчину приговорили к одному году лишения свободы за то, что он в ходе конфликта на ферме в селе Михайло-Ларино Витовского района перерезал горло напавшему на него рецидивисту, расчленил его тело и часть сжег в печи, а часть закопал. Его действия переквалифицировали с умышленного убийства на превышение самообороны.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Корабельного районного суда Николаева.

Как известно, подозреваемого в убийстве на ферме в селе Михайло-Ларино задержали в марте 2018 года. При этом само происшествие произошло в ноябре 2017 года и через время об этом в полицию сообщила бывшая сожительница обвиняемого.

Согласно материалам, обвиняемый в тот день находился на ферме вместе со своей сожительницей и еще одним рабочим. В какой-то момент к ним еще один работник фермы, с которым обвиняемый ранее отбывал тюремное наказание. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и требовал от обвиняемого свою справку об освобождении с мест лишения свободы. На этой почве между ними возник конфликт на кухне.

В какой-то момент в помещение вошла сожительница обвиняемого, и его знакомый при ее виде схватился за нож. Обвиняемый вытолкал женщину за дверь и закрыл ее. После этого мужчина с ножом бросился на него. Обвиняемому удалось ухватиться рукой за лезвие и уложить дебошира на пол. Он стал на его спину коленом, но тот продолжал кричать угрозы в адрес женщины о ее убийстве, ее малолетнем ребенке и сожженном доме. Тогда обвиняемый схватил нож и перерезал ему горло. Потом он расчленил убитого, его руки, туловище и голову сжег в печи, а ноги закопал во дворе фермы.

Обвиняемый в суде частично признал вину – он не соглашался с некоторыми установленными фактами и квалификацией своих действий. Он рассказал, что сначала драка с погибшим закончилась тем, что вместе с еще одним работником фермы они связали агрессивного потерпевшего и бросили в свинарник. Об этом он сообщил хозяину фермы. Через время пострадавшего развязали и далее произошел конфликт на кухне, который и закончился смертью. В конце января 2018 года он ушел из фермы. В середине марта 2018 года ему неожиданно позвонила бывшая сожительница, которая предложила встретиться. Он понял, что таким образом работники полиции намерены задержать его, однако он все равно поехал на встречу, где его задержали.

Суд в ходе изучения доказательств пришел к выводу, что обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном убийстве, не нашло своего подтверждения.

В частности, из-за состояния трупа на момент обнаружения не возможно установить точно причину смерти. При этом единственное четкое доказательство – показаяния самого обвиняемого, которые постоянно были одинаковыми, в отличии от его экс-сожительницы, которая принимает медпрепараты и лечится от алкоголизма. Суд также принял во внимание, то что последняя судимость у обвиняемого была еще в 2011 году, а пострадавший – наоборот вел антисоциальный образ жизни. Кроме того суд не учел предоставленную полицией негативную характеристику, поскольку эта информация якобы не нашла подтверждение, а владелец фирмы позитивно отзывался об обвиняемом.

В итоге коллегия судей в составе Алексея Непши, Анны Лазаревой и Ларисы Селищевой признала обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 18 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника»). За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год. Начало отбывания срока наказания постановили исчислять с даты задержания, то есть с 14 марта 2018 года. До вступления приговора в законную силу осужденному оставили в силе меру пресечения в виде содержания под стражей в Николаевском СИЗО.

Напомним, как на Николаевщине нашли отрубленную человеческую голову.