На Николаевщине мужчина с условным сроком устроил дебош на вокзале, перекрыл дорогу и ударил патрульного – его посадили в тюрьму на 5,5 лет

В Новом Буге мужчину приговорили к 5,5 годам тюрьмы после того, как он находясь под испытательным сроком в состоянии алкогольного опьянения решил занять место кассира автовокзала, оскорблял окружающих, а потом пошел блокировать проезд транспорта и закончил все ударом патрульного.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Казанковского районного суда Николаевской области.

В 2017 году мужчину в Винницкой области за кражу и наркотики суд избавил от тюремного наказания и назначил испытательный срок в три года.

Вечером 10 сентября 2018 года он пришел в состоянии алкогольного опьянения на автовокзал и на некоторое время остановил нормальную работу предприятия – он занял место кассира, лез к ее вещам, оскорблял присутствующих. Один из водителей автобуса с пассажирами все же выгнали его с помещения кассира, а о хулигане сообщили в полицию.

После этого обвиняемый вышел на проезжую часть улицы и остановил автомобиль «ВАЗ» на дороге он начал разговаривать с водителем и таким образом мешал движению транспорта.

Далее обвиняемого все же нашли выехавшие на вызов сотрудники полиции и попросили его сойти с дороги. Мужчина не отреагировал на просьбу и тогда полицейский ухватил его за запястье. После захвата руки обвиняемый ударил полицейского в лицо. Патрульный после удара применил к нему газовый баллончик, надел наручники и обвиняемого доставили в отдел полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. При этом, поскольку осужденный нарушил испытательный срок по приговору суда в Винницкой области, то суд назначил ему большее наказание по старой судимости – пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Напомним, в Николаеве наказали водителя «ГАЗ-2705» и его двух пассажиров штрафом в 2,5 тысячи гривен, за то, что они в состоянии алкогольного опьянения сопротивлялись патрульным полицейским и не выполняли их требования.