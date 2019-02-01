На Николаевщине налоговая милиция изъяла на незаконной заправке 5,5 тонн топлива

В Николаевской области налоговая милиция прекратила незаконную деятельность заправки, которая работала без наличия соответствующих разрешительных документов и регистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Из незаконного оборота изъяли 2,7 тысячи литров бензина А-92 и 2,8 тысячи литров дизельного топлива на общую сумму почти 150 тысяч гривен. Кроме того, изъяли оборудование, которое использовалось для незаконной реализации топлива.

По данному факту составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности»).

«Уважаемые граждане! Если вам стали известны факты нелегальной продажи горюче-смазочных материалов, сообщайте в дежурную часть Главного управления ГФС в Николаевской области по телефону: (0512) 50-18-41 (круглосуточно). Таким образом, вы поможете обнаружить правонарушителей, которые пытаются получить «легкую наживу», - сообщили в ГФС.

Напомним, что ранее в Николаеве закрыли незаконную газовую заправку на Индустриальной.