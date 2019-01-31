В Николаеве задержали четырех кавказцев, которые из-за «долга» похитили мужчину – их «курировали» из СИЗО

В четверг, 31 января, в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В этой же квартире находился и пострадавший, которого злоумышленники похитили накануне посреди улицы, силой посадив в автомобиль, и привезли по указанному адресу. 32-летнего мужчину преступники избивали и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга. Также иностранцы отобрали у него имеющиеся деньги и мобильный телефон.

Известно, что преступную деятельность иностранцев координировал выходец из Кавказского региона, который сейчас находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж в составе преступной группы и позиционирует себя как «смотрящий» за следственным изолятором.

Полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов и в транспортных средствах злоумышленников. Уже изъяты наркотические средства и оружие. При содействии руководства СИЗО и Пенитенциарной службы был проведен обыск и в одной из камер изолятора - в результате обыска были обнаружены запрещенные предметы - телефоны, по которым координатор руководил действиями своих знакомых на свободе.

По информации «Преступности.НЕТ», «куратор» вместе с подельниками был задержан в августе 2017 года по подозрению в ряде квартирных краж на территории города Николаева, которые они осуществляли на протяжении месяца во время отсутствия дома хозяев в вечернее время.

Преступники задержаны в порядке статье 208 Уголовного-процессуального Кодекса Украины. Начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет)

После проведения соответствующих следственных действий возможна дополнительная квалификация.

Как известно, в пятницу, 11 января, задержали четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области, в том числе в нападении на зал игровых автоматов, в ходе которого был ранен мужчина. На данный момент проверяется причастность к деятельности группировки главаря «банды Апти». В полиции позже показали, как проводилось задержание злоумышленников.

Досудебным расследованием установлено, что 9 декабря прошлого года двое жителей Николаева в возрасте 21 и 22 лет, организовавшись между собой ранее для совершения разбойных нападений на территории города Николаева проникли в зал национальной лотереи по проспекту Богоявленскому, 285-А, угрожая охраннику предметом, похожим на гранату, и украли 30 тысяч гривен. После чего с места совершения преступления скрылись.

Суд тогда арестовал их без возможности внесения залога.