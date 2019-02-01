Борьба с коррупцией в Саудовской Аравии закончилась тем, что в бюджет вернули $106 миллиардов

Принц Мохаммед бин Салман Саудовская Аравия прекратила широкомасштабные «расследования по борьбе с коррупцией» по распоряжению наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который и начал кампанию. Кронпринц рассказал, что в бюджет королевства вернули более 106 миллиардов долларов США путем расчетов с 381 принцами, бизнесменами и высокопоставленными чиновниками.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Отмечается, что 87 человек из числа задержанных признались в предъявленных им обвинениях и согласились на конфискацию недвижимости, компаний, денежных средств и других активов. Государственный обвинитель отказался урегулировать дела 56 человек из-за предъявленных им уголовных обвинений. Суд признал, что еще восемь человек, которые отказались от урегулирования, обвиняются в коррупции. Заключенные, которым не было предъявлено обвинение, были освобождены, однако не ясно, когда им разрешат покидать территорию королевства.

Напомним, 4 ноября 2017 года в Саудовской Аравии по решению антикоррупционного комитета были задержаны 11 принцев, четыре действующих министра и десятки бывших министров. В рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией власти страны намеревались конфисковать активы задержанных на общую сумму в $800 миллиардов.

Позже каждому из арестованных по обвинению в коррупции предложили заплатить официальный выкуп в бюджет, чтобы избежать суда и приговора. Подавляющее большинство арестованных пошли на сделку. Как отмечают эксперты, так называемая «борьба с коррупцией» и массовые задержания в Саудовской Аравии являются следствием отчаянной борьбы за власть внутри королевской семьи.

Наследный принц Мухаммад бин Салман готовится перенять роль лидера государства после того, как 81-летний король Салман ибн Абдул-Азиз отречется от престола. Прежде чем занять трон, он делает решительную попытку консолидировать власть в своей семье и среди ее союзников.