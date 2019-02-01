Николаевец, которого суд приговорил к году тюрьмы за убийство с расчленением, после задержания заявлял, что не сожалеет о содеянном

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Скриншот
Житель Николаевской области, которого приговорили к одному году лишения свободы за то, что он в ходе конфликта на ферме в селе Михайло-Ларино Витовского района перерезал горло напавшему на него рецидивисту, расчленил его тело и часть сжег в печи, а часть закопал, не сожалеет о содеянном.

Об этом он заявил в ходе допроса, сообщает спикер Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная на своей странице в Facebook.
 
Напомним, что действия мужчины переквалифицировали с умышленного убийства на превышение самообороны. Начало отбывания срока наказания постановили исчислять с даты задержания, то есть с 14 марта 2018 года.

На видео мужчина рассказывает подробности совершения преступления. По его словам, в ходе конфликта рецидивист начал угрожать его женщине, что убьёт её ребёнка и сожжет дом. После этого мужчина схватил кухонный нож, ударил другого локтем и когда тот упал, перерезал ему горло. 

«- … и я ему, как барану, перерезал горло, потом перерубил его напополам и спалил в печке, и я об этом не сожалею.
– Вы полностью всё тело сожгли в печке?
– Нет, ноги закопал.
– Почему? 
– Почему я закопал ноги? Потому что они в печку не влазили.
– Что вы делали потом, после того, как совершили это?
– Сожалел. 
– О чем?
– Что ноги не спалил».

В свою очередь Елена Бережная, отметила, что в марте 2019 года мужчина уже выйдет на свободу.

«И это даже без справок из психбольницы. Потому что, оказывается, перерезать горло, расчленить, сжечь и закопать – это меры самообороны», - написала спикер.

В комментариях к публикации пресс-секретарь прокуратуры области Валерия Власова сообщила, что сейчас ведомство готовит апелляцию на решение суда.

«Наша позиция была и есть реальный срок заключения», - отметила она.

Как известно, подозреваемого в убийстве на ферме в селе Михайло-Ларино задержали в марте 2018 года. При этом само происшествие произошло в ноябре 2017 года и через время об этом в полицию сообщила бывшая сожительница обвиняемого.

Людмила Жерновская

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