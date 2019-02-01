В РФ задержали похитителей криминального авторитета, причастного к убийствам депутата Госдумы и террориста, - СМИ

Юрий Василенко В Российской Федерации полиция задержала двоих из троих подозреваемых в похищении в Москве украинского криминального авторитета Юрия Василенко, причастного к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера организации боевиков «Оплот» Евгения Жилина.

Об этом сообщает Росбалт, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее в Москве похитили украинского криминального авторитета, причастного к убийствам депутата Госдумы и террориста.

Как пишет издание, злоумышленники не особо соблюдали конспирацию при захвате Василенко, поскольку изначально стрельба не входила в их планы.

«Бандиты должны были доставить «авторитета» к весомой фигуре в криминальном мире — на беседу, от которой он уклонялся. Однако Василенко на улице попытался оказать сопротивление. В ходе борьбы в него выстрелили из пистолета ТТ. На месте был обнаружен фрагмент кости, что указывало на серьезность ранения «авторитета», - говорится в сообщении.

В четверг, 31 января, оперативники при поддержке спецназа провели ряд операций, в Москве и в Курсе задержали двоих участников нападения.

«На допросах они валят вину на подельников, которые еще не пойманы. Всячески уменьшают свою роль в преступлении. О судьбе Василенко пока вразумительно не говорят. По оперативным данным, его нет в живых. Он скончался от полученного ранения. Но тело пока не найдено», — рассказал собеседник «Росбалта».

Задержанными оказались члены одной из преступных группировок Курской области, которые в какой-то момент были близки к Василенко. В частности, один из нападавших, по оперативным данным, ранее мог принимать участие в убийстве Евгения Жилина.

По основной версии следствия, именно Василенко организовал покушение на лидера «Оплота». Однако потом между «авторитетом» и «курскими» боевиками возникли разногласия. Они касались как финансовых вопросов, так и опасений, что в случае задержания «авторитет» может наболтать много лишнего, а также назвать «ненужные» имена.

«Из-за того, что Василенко «засветился» в историях с убийствами Вороненкова и Жилина и его имя не раз звучало в СМИ, его отодвинули от всех денежных проектов. Перестали привлекать к обнальным операциям, поручать исполнение криминальных заданий на Украине и связанных с Украиной. С ним перестал общаться «вор в законе» Владимир Тюрин (Тюрик). Он оказался «на мели», начались конфликты, в том числе — с «курскими». Василенко стал совершать неправильные шаги. В результате за неделю до инцидента в «Базилике» его пригласили на встречу, от которой «авторитет» не мог отказаться. Однако он решил ее проигнорировать. Тогда за ним пришли в «Базилик». А дальше все закончилось стрельбой», — высказал мнение собеседник агентства.

Как известно, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля «Премьер-Палас» в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым. Вороненков ранее вместе с Пономаревым дал украинским следователям показания в деле о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов – агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова является подконтрольный ФСБ «вор в законе».

Ранее командир отряда пророссийских террористов «Оплот» Евгений Жилин был убит в ресторане в Москве. Украинские правоохранители нашли подземную незаконную трубу, которая перекачивает нефть из России в пограничное село на востоке Украины. Тем временем главари пророссийских группировок устроили широкомасштабные чистки среди своих соратников. На первый взгляд все это отдельные события. Но на самом деле черный рынок может быть звеном, которое все объединяет.