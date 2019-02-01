На Донетчине суд арестовал владельца «зоопарка смерти» - его подозревают в сексуальном насилии над своими детьми

В городе Покровск Донецкой области суд избрал меру пресечения для владельца «зоопарка смерти», где животные содержались в ужасных условиях. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над детьми.

Об этом пишет «Вчасно».

Сообщается, что подозреваемый в преступлении - Игорь Падалко 1969 года рождения. Под его опекой находилось четверо детей: 2001, 2004, 2005 и 2006 годов рождения. А сексуальное насилие, по предварительным данным, началось над ними еще в 2014 году. Отметим, что в семье Падалко и его жены ранее воспитывались 14 детей.

О том, что Падалко возможно совершал сексуальное насилие над четырьмя детьми стало известно после того, как детей забрали сотрудники Краматорского Центра социально-психологической реабилитации.

Местный суд избрал меру пресечения для Падалко в виде содержания под стражей на срок 60 дней - до 31 марта 2019 года включительно, мужчину арестовали в зале суда. Его подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного статьей «Совершение сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица».

Ранее Падалко уже фигурировал в громком скандале. Его зверинец в Покровске прозвали «зоопарком смерти», так как он содержал в нем диких животных, которые пребывали в ненадлежащих условиях. Сотрудники Государственной экоинспекции неоднократно проводили проверки и забирали животных, которые были в истощенном состоянии. Инспекторы подали заявление в правоохранительные органы по поводу исчезновения диких животных и жестокого обращения с ними.