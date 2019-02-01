В лесопосадке на Николаевщине мужчина нашел пакет с тротилом и корпусом от гранаты

В пятницу, 1 февраля, местный житель пгт. Ольшанское Николаевского района в лесопосадке обнаружил пакет со взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация в Николаевское отделение Очаковского отдела полиции от мужчины поступила около 9:10. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и взрыво-техническая служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Проведенной проверкой было установлено, что в пакете находилось около 2,8 кг тротила, корпус от гранат типа Ф-1, зажигалки и провода», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и обстоятельства, при которых опасные предметы появились в лесополосе. Боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

По факту обнаружения «находки», следственным отделением Николаевского отделения полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Киевском районе Одессы на остановке общественного транспорта обнаружили две тротиловые шашки.