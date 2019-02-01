В Днепре спецназ полиции задержал вооруженного мужчину, который взял в заложники 12-летнюю девочку

В Днепре полиция вместе со спецназом «КОРД»задержали вооруженного мужчину, который удерживал в квартире 12-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днеепропетровской области.

Сначала у мужчины возник конфликт с матерью ребенка после чего, под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку

«После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители. Операция по освобождению ребенка была тщательно спланирована. Во время штурма квартиры девочка находилась в дальней комнате и не пострадала. Оружие, которым угрожал злоумышленник, изъято, а он задержан и доставлен в отделение полиции. Девочку передали матери», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Киеве грабитель, скрываясь от полиции, взял в заложники свою мать.