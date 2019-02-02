В Николаеве избирают меру пресечения уроженцам Грузии, подозреваемым в похищении мужчины из-за несуществующего долга

В субботу, 2 февраля, в Центральном районном суде Николаева избирают меру пресечения четырём уроженцам Грузии, которых задержали за похищение и избиение мужчины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Напомним, что в четверг, 31 января, в Николаеве сотрудники Управления уголовного розыска, следователи Следственного управления и спецназовцы в съемной квартире по улице Севастопольской задержали четырех уроженцев Грузии в возрасте от 27-ми до 34-х лет. Они похитили 32-летнего мужчину, избивали его и требовали отдать 20 тысяч гривен несуществующего долга.

Известно, что преступную деятельность иностранцев координировал выходец из Кавказского региона, который сейчас находится в Николаевском СИЗО за совершение ряда квартирных краж в составе преступной группы и позиционирует себя как «смотрящий» за следственным изолятором.

Ходатайство о мере пресечения подозреваемым по части 2 статьи 146 («Похищение человека») Уголовного кодекса Украины будет рассматривать судья Светлана Скрипченко.

По информации «Преступности.НЕТ», «куратор» вместе с подельниками был задержан в августе 2017 года по подозрению в ряде квартирных краж на территории города Николаева, которые они осуществляли на протяжении месяца во время отсутствия дома хозяев в вечернее время.