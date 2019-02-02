В Африке на корабле с российским экипажем нашли 10 тонн кокаина

Полиция в Кабо-Верде изъяла почти десять тонн кокаина и арестовала 11 человек на судне шедшим под флагом Панамы, пришвартованном в столице - городе Прая.

Об это сообщает Reuters.

По данным агенства 9,5 тонны кокаина были изъяты после того, как судно, которое направлялось в Марокко из Южной Америки, пришвартовалось в порту Прая после смерти члена экипажа.

На фотографиях, предоставленных полицией в пятницу, в порту видны десятки кирпичных пакетов, завернутых в пластиковые и тканевые мешки.

Полиция сообщила, что их предупредил Морской центр анализа и эксплуатации - платформа, координирующая действия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в семи государствах-членах ЕС - которые подозревали судно в перевозке запрещенных веществ.

Все 11 арестованных были гражданами Российской Федерации.

Справка: Кабо-Верде - атлантический архипелаг с населением 500 тыс. человек у западного побережья Африки. Власти государства борются с бандами, перевозящими латиноамериканский кокаин в Европу через Африку.

Напомним, что ранее николаевское ГБР задержало одесского пограничника, который продавал сослуживцам метадон и амфетамин.