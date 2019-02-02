Мужчине, который облил зелёнкой кандидата в Президенты Вилкула, грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчине, который в Бердянске облил зелёнкой кандидата в Президенты Александра Вилкула, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Напомним, что в пятницу, 1 февраля, в Бердянске митингующие облили зеленкой кандидата в Президенты Александра Вилкула. В полиции отмечают, от хулиганских действий пострадал и 33-летний помощник кандидата, который стоял рядом.

Сотрудники полиции установили, что правонарушение совершил местный 34-летний житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Одессе попал в ДТП внедорожник «Range Rover», в котором ехала кандидат в президенты Украины.