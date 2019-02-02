На Николаевщине мужчина до смерти забил своего брата-инвалида, потому что не хотел за ним ухаживать

В пятницу, 1 февраля, в селе Секретарка Кривоозерского района мужчина до смерти избил своего брата инвалида.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что женщина зашла навестить своего бывшего мужа и застала его за распитием алкоголя с приятелем, тогда как в соседней комнате его брат-инвалид лежал на полу уже без признаков жизни. Женщина вызвала «скорую» и полицию, в итоге медики лишь констатировали смерть мужчины.

Выяснилось, что 54-летнего потерпевшего, который был ограничен в передвижении в связи с определенными расстройствами здоровья, до смерти избил нетрезвый родной брат, потому что не хотел за ним ухаживать.

Правоохранители задержали 41-летнего злоумышленника. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что 11 января в Ивано-Франковской области отчим забил до смерти пятимесячную дочь, потому что она мешала ему спать.