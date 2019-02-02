На Львовщине браконьеры жестоко убили беременную лосиху 18+

В охотничьих угодьях Бугского лесхоза Львовской области в четверг, 31 января, егерь нашел жестоко убитую беременную лосиху.

Об этом сообщают в пресс-службе Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Местный егерь Василий Сердюк в ходе обхода увидел следы крови на снегу и пошел по ним.

«В кроваво-снежной каше были остатки лосихи, которая в этом году вместе со своими годовалыми лосятами облюбовала себе лесные культуры в квартале лесничества ГП Бугского лесного хозяйства у самой дороги, где зимой всегда смаковала с ними ветви осины и ивы. От несчастного животного, нелюди оставили голову без языка, ноги, куски кожи и внутренности среди которых впоследствии обнаружили два сформированных эмбриона», - говорится в сообщении.

В службе подчеркивают, что мясо животного, которое вынашивает плод, для человека вредно потому, что оно насыщено гормонами, которые способны вызвать у человека различные заболевания.

«С давних времен наши предки и даже папуасы не забивали самок животных, которые в определенный период могли иметь плод», - отмечается в сообщении.

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На место происшествия вызвали местного охотоведа и оперативно-следственную группу Национальной полиции Бугского района для проведения расследования факта незаконной охоты.

Напомним, что ранее во Львове трое парней выбросили с 9-го этажа бездомного кота – полиция завела на них дело.