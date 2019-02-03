Суд вынес первый приговор в деле, которое расследовало николаевское управление ГБР

Центральный районный суд Николаева вынес первый приговор по делу, подследственному Николаевскому территориальному управлению Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Судья Дмитрий Тишко рассматривал дело о военнослужащем в/ч А2777 (1-й отдельный батальон 36-й бригады морской пехоты), который 4 октября 2018 года, не имея причин для освобождения от военной службы, не явился вовремя в воинскую часть. Он уклонялся от службы и незаконно находился за пределами воинской части до 24 октября, когда самостоятельно вернулся в место дислокации. Его судили по части 4 статьи 407 Уголовного кодекса Украины («Неявка в срок без уважительных причин на службу из отпуска военнослужащим продолжительностью более трех суток…»).

Военнослужащий свою вину признал полностью. С учетом искреннего раскаяния военнослужащего и того факта, что он самостоятельно вернулся к месту несения службы, характеризующих его материалов, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, что ранее на Николаевщине солдат ушел на два месяца в самоволку и его приговорили к 4,5 годам тюрьмы.