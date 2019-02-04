В Беларуси арестовали женщину, которая заразила ВИЧ восьмерых мужчин

В Беларуси в отношении 34-летней женщины открыто восемь уголовных дел по подозрению в заражении партнеров вирусом иммунодефицита.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.

О болезни жительница села узнала в 2013 году. Ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и уголовной ответственности за их нарушение. Однако от незащищенного секса с мужчинами она не отказалась, партнеров о своем диагнозе не предупреждала. В последующем у трех потерпевших лабораторные исследования показали положительный ВИЧ-статус.

На женщину в конце 2018 года было заведено три уголовных дела по статье 157 («Заражение вирусом иммунодефицита человека») Уголовного кодекса. Прокурор Лунинецкого района санкционировал ее заключение под стражу.

- В январе Лунинецкий районный отдел СК возбудил в отношении обвиняемой уголовные дела еще по пяти эпизодам, - добавил Дмитрий Иванюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине живет 244 тысячи ВИЧ-инфицированных человек.