Киберполиция пришла с обысками к киевлянину, который создал и администрировал 56 пиратских сайтов

В Киеве киберполиция, Главное следственное управления Нацполиции и Генеральная прокуратура Украины пресекли деятельность 56 сайтов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторских прав.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

Полиция провела ряд обысков, изъяла ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись деньги от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяли три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин.

«Мужчина самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов. Среди них - «kinogo2019.com», «kinobudka.net», «onlineseriali.net» и «lostkino.net». Также было установлено местоположение сервера, с которого воспроизводили фильмы и сериалы», - сообщили в полиции.

Подозреваемому грозит до шести лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что трое украинских хакеров наладили бизнес в «даркнете», но их вычислила международная группа следователей.