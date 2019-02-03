Житель Полтавской области застрелил бизнесмена, у которого он одолжил крупную сумму

В Полтавской области 2 февраля оперативники уголовного розыска подозреваемого в убийстве частного предпринимателя из Кременчуга.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Ранее 31 января около 21 часов патрульные полицейские на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг обнаружили припаркованный автомобиль «Hyundai Santafe», в котором было тело мужчины. 55-летний предприниматель был убит в своем автомобиле выстрелом в голову.

В прокуратуре Полтавской области уточнили, что 36-летний подозреваемый на развитие собственного бизнеса одолжил у предпринимателя 80 тысяч долларов США. После того, как должник не отдал полную сумму, отношения между ним и предпринимателем ухудшились.

Мужчины договорились встретиться на автодороге для обсуждения и решения данной ситуации. Во время общения должник, находившийся на пассажирском сиденье возле предпринимателя, выстрелил ему из огнестрельного оружия в голову и покинул место происшествия. Во время проведения обыска квартиры убитого обнаружили долговую расписку на имя подозреваемого на 25 тысяч долларов.

Напомним, что в Николаеве после проигрыша в суде предприниматель Багирянц застрелил супругов Беловых из Одессы. Багирянц был им должен 2,5 миллиона гривен.