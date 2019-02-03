Дело о вымогателях в Николаеве: оказалось, что они схватили свою жертву возле Заводского райсуда

Подозреваемые в похищении николаевца и вымогательстве у него 20 тысяч гривен схватили его возле здания Заводского районного суда – они ждали, пока жертва выйдет после судебного заседания.
Об этом стало известно во время избрания меры пресечения одному из подозреваемых, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
Напомним, что ранее по подозрению в этом преступлении задержали четырех граждан Грузии. Ими из Николаевского СИЗО руководил еще один уроженец Грузии. Он задумал получить от николаевца 20 тысяч гривен под предлогом возврата несуществующего долга. С этой целью для реализации умысла он привлек четырех знакомых ему граждан Грузии.
«31 января, зная о том, что у пострадавшего должно состояться судебное заседание в Заводском суде Николаева, двое из вышеупомянутых граждан Грузии на автомобиле такси прибыли в суд и стали ждать последнего. Дождавшись потерпевшего, они заставили сесть его в автомобиль и привезли в домовладение, где находились другие фигуранты производства. В доме все четверо, согласно материалам досудебного следствия, начали наносить удары потерпевшему, требуя отдать деньги. В тот же день их задержали сотрудники правоохранительных органов», - сообщили в суде.