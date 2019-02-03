Дело о вымогателях в Николаеве: оказалось, что они схватили свою жертву возле Заводского райсуда

Подозреваемые в похищении николаевца и вымогательстве у него 20 тысяч гривен схватили его возле здания Заводского районного суда – они ждали, пока жертва выйдет после судебного заседания.

Об этом стало известно во время избрания меры пресечения одному из подозреваемых, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, что ранее по подозрению в этом преступлении задержали четырех граждан Грузии. Ими из Николаевского СИЗО руководил еще один уроженец Грузии. Он задумал получить от николаевца 20 тысяч гривен под предлогом возврата несуществующего долга. С этой целью для реализации умысла он привлек четырех знакомых ему граждан Грузии.