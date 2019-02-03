Генпрокурора Луценко уличили во лжи, что расследование убийств на Майдане завершено

Руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Об этом сообщает «Громадське».

Ранее Луценко заявил, что Генеральная прокуратура завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Он также добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская также опровергла заявление о завершении расследования.

«Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото ВСЕ НЕ собраны и НЕ проработаны. То, что Юрий Луценко утверждает, что все завершено, говорит только о том, что он делает все, чтобы свернуть расследование. То есть прекратить. То есть провалить. Распустить следователей. Забить болт. Оставить как есть. Сбросить, наконец, с себя этот чужой гештальт и забыть как страшный сон. Это совсем не то же, что «завершить расследование, передать обвинительные акты в суд и получить приговоры», - написала она на своей странице в Facebook.