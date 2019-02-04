В Днепре неизвестные забросали «коктейлями Молотова» кофейню с посетителями, есть пострадавшие

На Соборной площади Днепра вчера, 3 февраля, подожгли кофейню с посетителями, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что вчера вечером поступило сообщение о пожаре в кофейне на Соборной площади. На месте пожарные установили, что возгорание возникло в помещении кафе, которое расположено на первом этаже трехэтажного дома. Огонь повредил деревянное кресло и стул.

В результате пожара получили ожоги владелица кафе и посетительница заведения. Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы. Причина пожара устанавливается.

В то же время, местное издание «Информатор» со ссылкой на командира 3-го батальона патрульной полиции Днепра Дениса Петухова сообщает, что нападавших было двое. Они открыли входную дверь и кинули горючую смесь. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По информации от пресс-службы ГСЧС, из-за пожара две женщины получили ожоги. Детали случившегося выясняются.

Напомним, во время богослужения в храме УПЦ МП в Сумах неизвестные взорвали пиротехнику – полиция открыла дело.