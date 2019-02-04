На Житомирщине СБУ задержала двоих мужчин торговавших ворованным оружием из воинской части

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия задержали двух мужчин в Житомирской области за реализацию ворованного оружия из воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативниками спецслужб было установлено, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили продажу оружия и боеприпасов, который они похитили с одной из военных частей, дислоцированных на территории области. «Клиентов» мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов.

«Правоохранители задержали обоих правонарушителей близ Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолет с патронами и глушителя, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен. В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следственных действий по схрону, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.

По данному факту открыли уголовное производство.Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее на Донетчине полицейские нашли взрывчатку и арсенал боеприпасов на чердаке нежилого дома.