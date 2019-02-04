Суд Грузии отпустил под залог шестерых украинцев, подозреваемых в подготовке «вооруженных провокаций»

Суд Тбилиси отпустил под залог шестерых ранее арестованных граждан Украины.

Об этом сообщил народный депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 г. по обвинению в хранении оружия и подготовки «вооруженных поовокаций во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии». «Вооруженные провокации» оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог», - написал нардеп.

Предыдущее заседание суда прошло 24 января, в ходе разбирательства суд продолжил арест граждан Украины.

Напомним, 2 декабря в центре Тбилиси несколько тысяч человек собрались на митинг, который проводят представители оппозиционного объединения «Сила в единстве». Оппозиция отказывается признавать итоги второго тура выборов президента Грузии.

Отметим, что в Тбилиси в гостиницу «Альянс» с обыском нагрянула полиция и задержала семерых граждан Украины, которые намеревались принять участие в намеченном на 2 декабря митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

Позже советник Порошенко заявил о задержании Семенченко в Грузии – сам нардеп опроверг заявления.