В Николаевской области будут судить супругов из Вознесенска, которые незаконно завладели имуществом на 10 миллионов

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В Николаевской области передали в суд дело супружеской пары из Вознесенска – муж и жена возрастом 24 и 21 год обвиняются в незаконном завладении имуществом сельскохозяйственных предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В 2017-2018 годах обвиняемые подделывали документы на активы предприятий. Они противоправно завладели имуществом сельскохозяйственных предприятий в Братском и Вознесенском районах, что нанесло ущерб на сумму более 10 миллионов гривен.

Действия обвиняемых квалифицировали по части 3 статьи 206-2 («Противоправное завладение имуществом предприятия, нанесшее крупный ущерб), части 2 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины. 31 января обвинительный акт направили в Вознесенский горрайонный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Вадим Богданов

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