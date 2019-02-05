Полиция расследует дело о махинациях при строительстве «молодежного» жилья в Николаеве – эксперты подтвердили нарушения

В Николаеве полиция расследует уголовное производство относительно из-за махинаций с материалами и нарушении норм при строительстве так называемого «молодежного жилья» в микрорайоне Северный. Также следствие уже располагает результатами экспертиз, которые нашли нарушения.

Об этом свидетельствует соответствующие опеределения Центрального районного суда Николаева.

Как известно, ранее жильцы дома по улице Архитектора Строго 14-Б после вселения жаловались на качество новостройки, возведенной по программе «Молодежное строительство».

Согласно материалам, уголовное производство по данному факту квалифицировали по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Полиция рассматривает причастность к завладению деньгами служебными лицами Николаевского регионального управления Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» и ООО ЖКП «Миколаївмолодьбуд».

По договору от 2012 года Госфонд содействия молодежному жилищному строительству оплатил фирме «Миколаївмолодьбуд» 50 миллионов 490 тысяч 921 гривну. Из них 7 миллионов 253 тысяч 268 гривен – из Госбюджета, 36 миллионов 714 тысяч 835 гривен – из местных бюджетов, а 6 миллионов 522 тысячи 818 гривен – средства собственных заемщиков. За строительные работы генподрядчик получил 5 миллионов 647 тысяч 604 гривны.

При этом согласно проектной документации, в доме установлены 432 стальные чешские панельные радиаторы «Radik Ventil Compakt» (Чехия), а фактически установлено китайские радиаторы «Roda» и «Ocean». Эти радиаторы примерно на 30% дешевле чем те, которые заявлены в проектной документации и в акте выполненных работ.

Кроме того, перестенки должны быть из кирпича и шлакоблока, но фактически в доме установлена гипсовая плита и газобетон, что тоже значительно удешевило строительство.

Также эксперт проверил утепление дома плитами из пенополистерола и материал оказался не тем, что записан в актах выполненных работ.

В своем ходатайстве полиция просила и получила разрешение суда на изъятие ряда документов относительно строительства этого дома, что возможно укажет на причастных к преступлению.

Напомним, как ранее николаевская полиция начала расследование по факту строительства многоэтажного дома в Леваневцах. Позже ГАСК отменил декларацию о застройке.