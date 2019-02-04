В Николаеве расследуют хищение командиром воинской части более ₴4 миллионов при закупке услуг по ремонту спортплощадки и установки инвентаря

Военная прокуратура Николаевского гарнизона расследует факт хищения бюджетных средств на общую сумму более 4 миллионов гривен одним из командиров воинской части при закупке услуг по ремонту стадиона.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

На выполнение задания Генеральной прокуратуры Украины относительно использования бюджетных средств Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины совместно с офицерами Николаевского зонального отдела ВСП и управления защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции Украины выявлены факты служебного подлога и растраты государственного имущества (денежных средств) путем злоупотребления служебным положением.

Установлено, что в сентябре 2018 исполняющий обязанности командира воинской части капитан 2 ранга С., действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с представителями коммерческих структур безосновательно перечислил денежные средства трем частным предприятиям за предоставление услуг по текущему ремонту стадиона воинской части и изготовления и установки на нем спортивного инвентаря.

Кроме того, воплощая преступный умысел на незаконное обогащение, и.о. командира части внес в официальные документы - акты приема выполненных строительных работ сведения о якобы выполненных работах, что не соответствует действительности.

В то же время установлено, что на 30 января 2019 указанные работы в полном объеме не выполнены. Как следствие, государству нанесен ущерб на общую сумму более 4 миллионов гривен.

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, предусмотренные частью 4 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»), частью 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что ранее в военной прокуратуре Южного региона Николаевского гарнизона сообщили, что должностные лица завода подделали документы и перевели 830 тысяч гривен за якобы ремонт базы отдыха.