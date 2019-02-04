Николаевский апелляционный суд оставил в СИЗО подозреваемых, которые совершали разбойные нападения на залы игровых автоматов

В понедельник, 4 февраля, Николаевский апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб защитника в интересах двух подозреваемых в нападении на зал игровых автоматов, которым ранее избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в пятницу, 11 января, задержали четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области, в том числе в нападении на зал игровых автоматов, в ходе которого был ранен мужчина. На данный момент проверяется причастность к деятельности группировки главаря «банды Апти». В полиции позже показали, как проводилось задержание злоумышленников.

Досудебным расследованием установлено, что 9 декабря прошлого года двое жителей Николаева в возрасте 21 и 22 лет, организовавшись между собой ранее для совершения разбойных нападений на территории города Николаева проникли в зал национальной лотереи по проспекту Богоявленскому, 285-А, угрожая охраннику предметом, похожим на гранату, и украли 30 тысяч гривен. После чего с места совершения преступления скрылись. Позже суд отправил их в СИЗО без возможности внесения залога.

В судебных заседаниях защитница просила суд отменить постановления следственного судьи Ленинского районного суда города Николаева, которые считает незаконными, необоснованными и такими, которые противоречат нормам УПК Украины. Указала, что у подозреваемых есть постоянное место жительства, прочные социальные связи, а риски необоснованны и не подтверждены доказательствами. Подозреваемые поддержали позицию защитника, дополнительных объяснений не давали.

Прокурор возражала против удовлетворения апелляционных жалоб. Указала, что оспариваемые решения законные и обоснованные, поскольку суд вынес решение с учетом положений Уголовно-Процессуального Кодекса Украины. Отметила, что судом был учтен образ жизни подозреваемых и то, что на данный момент существуют риски, а именно: они могут скрываться от органов досудебного расследования, совершить другое уголовное преступление; незаконно влиять на свидетелей или уничтожить вещи, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

Двоим подозреваемым инкриминируют разбой, а третьему, который выстрелил в администратора заведения, также инкриминируется покушение на убийство из корыстных побуждений.