На Львовщине главу РГА, которого задержали на взятке в $1,5 тысячи, оштрафовали на 25,5 тысяч гривен

Суд оштрафовал на 25,5 тысяч гривен бывшего главу Старосамборской райадминистрации Львовской области Ореста Бонка, которого подозревали в вымогательстве.

Об этом сообщает «Левый берег».

Как сообщалось, Бонка задержали в июне прошлого года. Сообщалось, что он получил деньги за выдачу распоряжения об объявлении конкурса на замещение вакантной должности юриста РГА, содействие в победе в конкурсе и в дальнейшем трудоустройстве.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием).

Согласно приговору суда, Бонк должен заплатить штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25 500 гривен).

Отметим, 57-летний Орест Бонк был назначен председателем Старосамборской РГА в конце января 2017 года. До этого он был председателем Старосамборского райсовета (с февраля 2013 по ноябрь 2015 года), а еще раньше возглавлял отдел образования Старосамборской РГА. Бонк также был помощником народного депутата Андрея Лопушанского на общественных началах.

Напомним, на Львовщине глава Сокальской РГА перед своим увольнением требовал взятку от подчиненного.