В Николаевский апелляционный суд за 10 судебных заседаний по «делу 2 мая» ни разу не явились все 19 обвиняемых

Фото во время конфликта в центре Одессы 2 мая 2014 года В понедельник, 4 февраля, в Николаевском апелляционном суде состоялось судебное заседание по делу «2 мая», в котором коллегия судей рассмотрела ходатайство защитницы о переносе рассмотрения дела в связи с тем, что она в настоящее время болеет.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 18 сентября 2017 года горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Заслушав мнение участников судебного разбирательства Николаевским апелляционным судом принято решение об объявлении перерыва до 10:00 18 марта.

В суде также добавили, что с конца февраля 2018 года состоялось 10 судебных заседаний и еще ни разу не удалось собрать всех оправданных и их защитников.