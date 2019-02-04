В Николаеве задержали хулигана-эксгибициониста с ножом

В Николаеве 2 февраля патрульные задержали мужчину, который на углу проспекта Центрального и улицы 3-й Слободской публично демонстрировал свои половые органы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

По словам женщины, которая позвонила в полицию, мужчина угрожал ей ножом.

«Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские увидели мужчину, который вел себя неадекватно и держал в руках нож. 23-летнего гражданина немедленно задержали и доставили в Центральный отдел полиции. Поскольку в данных действиях усматриваются признаки уголовного преступления, задержанного передали следователям для установления всех обстоятельств», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее житель Николаевщины приказал сыну носить за ним музыкальную колонку и направился под песни бить окна.