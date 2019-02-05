Жителя Николаевщины в его день рождения приговорили к пяти годам тюрьмы

В Николаевской области жителя Врадиевки в день его 40-летия приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы за угон автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Его осудили за преступление, совершенное в Кривоозерском районе. Вечером 15 сентября, проезжая на своем велосипеде мимо одного из домовладений в Кривом Озере, мужчина решил угнать припаркованный на его дворе автомобиль «ВАЗ-21093» .

Злоумышленник через открытые ворота проник на территорию домохозяйства, взломал замок в доме и на полке нашел ключи от транспортного средства. Обвиняемый угнал автомобиль и двинулся в направлении автодороги «Киев-Одесса». Однако во время движения по автодороге он не справился с управлением, попал в ДТП, в результате чего автомобиль перевернулся. В этот же день сотрудники полиции задержали угонщика автомобиля.

30 января, когда обвиняемому исполнилось 40 лет, Врадиевский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 162 («Незаконное проникновение в домовладение другого лица»), части 2 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине за год угнали 201 транспортное средство.