На Киевщине патрульные полицейские угнали и продали автомобиль на еврономерах

Инспектора сектора реагирования патрульной полиции №2 Бориспольского отдела полиции подозревают в хищение автомобиля на иностранной регистрации по предварительному сговору группой лиц и дальнейшей продаже.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В июне 2018 года в Бориспольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Малая Александровка Бориспольского района вблизи садоводческого общества «Янтарь» несколько дней находится автомобиль «Ford Fusion» с номерными знаками Литовской Республики.

Прибыв на вызов, полицейский вместе с коллегой увидели, что в салоне автомобиля находятся ключи для запуска двигателя. Тогда они договорились о его незаконном завладении, заранее обсудив и определив место хранения и способ его перемещения. После этого, составили соответствующие документы о том, что вызов на линию 102 не подтвердился.

Позже злоумышленники продали автомобиль. Полицейскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 УК.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные ночью угнали «BMW» на еврономерах.