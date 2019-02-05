«Пусть их видят Генпрокурор, Президент и его вероятная конкурентка», - отец Гандзюк опубликовал фото ужасных ожогов дочери 18+

Отец Екатерины Гандзюкпо случаю полугода после нападения на его дочь опубликовал фото масштабных ожогов, нанесенных активистке во время нападения.

Соответствующие фото Виктор Гандзюк опубликовал на своей странице в Facebook.

«Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя - молодая, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото... Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на все тело. Сожжено волос. Обожженные глаза. Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнурительные лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови. Три месяца лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. Перед глазами только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями пища через трубочку», - написал Виктор Гандзюк.

Также он отметил, что ни одна клиника в Европе и Америке не бралась за лечения ее дочери, потому что не имели опыта лечения таких тяжелых химических ожогов.

«Я очень хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители - и те, что за решеткой, и те, что под арестом в уютных домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах», - написал он.

«Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу. Пусть посмотрит эти фото Генеральный прокурор. Пусть их видит Президент и его вероятная конкурентка. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно. Ты не выжила, Катя, хоть мы так с тобой надеялись ... Прости меня, а твоим убийцам я не прощу никогда. Полгода со дня нападения. Три месяца со дня смерти. Заказчиков - 0», - резюмировал Виктор Гандзюк.

Отметим, ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.