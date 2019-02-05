В махинациях на ₴4 миллиона военная прокуратура заподозрила и.о. командира николаевского учебного центра ВМС

Возможное хищение нескольких миллионов гривен при закупке услуг по ремонту стадиона проводили в 198-м учебном центре Военно-морских сил, расположенного в Николаеве.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в военной прокуратуре Южного региона.

Как известно, ранее в военной прокуратуре Южного региона сообщили, что в сентябре 2018 исполняющий обязанности командира воинской части капитан 2 ранга С. безосновательно перечислил деньги частным предприятиям за предоставление услуг по текущему ремонту стадиона воинской части и изготовления и установки на нем спортивного инвентаря. 30 января 2019 года работы в полном объеме не были выполнены. Следствие полагает, что государству нанесен ущерб на общую сумму более четырех миллионов гривен.

Собеседник издания отметил, что речь идет именно о 198-м учебном центре (воинская часть А3163).

В системе публичных закупок «ProZorro» есть информация о трех закупках услуг воинской части А3163, связанных с ремонтом стадиона и установки спортинвентаря.

25 сентября 2018 года часть подписала договор с ООО «Пенетрон-Мк» о поточном ремонте стадиона на сумму 1 миллион 926 тысяч 937,2 гривен. В торгах «Пенетрон-Мк» выиграло у фирмы «Кор Ди Буд», которая предлагала эти же услуги на 3052 гривен дороже.

Владельцем «Пенетрон-Мк» является Шпиталенко Александр Петрович и она зарегистрирована в ноябре 2016 года.

В двух других случаях «Пенетрон-Мк» проиграло фирме «ГТС» торги на услуги по установке спортивного оборудования.

За специализированную полосу реакции лидера для специальной подготовки военнослужащих ООО «ГТС» должно было получить 1 миллион 688 тысяч 409,60 гривен, а за полосу препятствий корабельного состава с добавлением элементов БаРС – 418 тысячу 684,80 гривен.

Бенефициар ООО «ГТС» Кравченко Александр Александрович и эта фирма зарегистрирована в Черноморске Одесской области в 2013 году.

Договора с фирмами подписал временно исполняющий обязанности командира в/ч А3163 Иван Сидашов.

Напомним, как николаевское терротделение АМКУ оштрафовало две фирмы за махинации во время закупок для воинской части А3163.