На Одесчине полиция со стрельбой задержала подозреваемого в убийстве мужчину, который пытался сбежать верхом на коне

В Одесской области сотрудники полиции с применением оружия задержали подозреваемого в убийстве мужчину, который пытался скрыться верхом на коне.

Об этом сообщил советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

«Как в каком-то диком вестерне. Вчера в Любашевском районе области, при задержании преступника, разыскиваемого за убийство совершенное еще в 17 году, последний артистично вскочил на коня и начал убегать», - написал он.

Впоследствии «ковбой» направил коня прямо на полицейских, поэтому оперативник был вынужден применить оружие.

«Оперативник Раздельнянского ОП дважды применил травмат и, попав ковбою в голову, все же, задержал преступника», - написал представитель полиции.

Форостяк добавил, что животное осмотрел ветеринар, с ним все в порядке.

«Ковбой на ногах, поэтому можно уверенно заявить «вследствие съемок вестерна ни одно животное не пострадало». А ковбоя 21 века ожидает следствие и суд», - резюмировал Форостяк.

Напомним, в Ровно со стрельбой задержали «Mercedes», таранивший авто патрульных – в салоне кроме водителя был маленький ребенок.