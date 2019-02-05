«Не нашли связи с Захарченко»: Стало известно, почему суд отменил арест имущества беглого экс-главы МВД

Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании «Фонд Административное бюро LVV», которую связывают с беглым экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко, потому что не нашел связи с бывшим министром.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на полный текст решения суда, обнародованном 5 февраля

По словам представителя компании, следствие не нашло доказательств в подтверждение связи арестованного имущества и его владельца (фирмы) и подозреваемого Виталия Захарченко. В частности, что имущество является доходом от преступления и продано компании с целью сокрытия преступления и избежания конфискации.

Установлено, что инвестором Фонда является компания с Британских Виргинских островов «Найджелт Брос Холдинг ЛТД» (Nygelt Bros Holding LTD). Бенефициарным владельцем последней является гражданин Украины, но это не Захарченко (имя и фамилия неизвестны). Судья убедился, что доходы владельца компании задекларированы и это подтверждается справками.

Суд принял во внимание, что добросовестность приобретения права собственности нидерландской компанией «Фонд Административное бюро LVV» на арестованное имущество также было установлено решением Дарницкого районного суда Киева по гражданскому делу. В рамках этого дела право собственности на имущество оспаривала иностранная компания «Дакс Билдинг ДСС ЛТД».

Поэтому следственный судья, исследуя имеющиеся доказательства, не нашел взаимосвязи между Захарченко и Фондом. Он сделал вывод, что компания-владелец имущества не имеет отношения к деятельности и преступлений, в совершении которых тот подозревается.

Кроме того, учтено, что нидерландский фонд выиграл иск к журналисту о защите чести и достоинства. Ранее суд обязал журналиста опровергнуть информацию о связи с Захарченко.

Решение принял судья Печерского суда Виталий Писанец.

Напомним, 3 февраля Печерский суд отменил арест имущества беглого экс-главы МВД Захарченко

Ранее беглого экс-министра МВД Захарченко заметили в Москве на акции «Бессмертный полк» в окружении «беркутовцев».

Как известно, в 2017 году суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о расстрелах на Майдане. Тогда 408 автоматов выдали «титушкам», чтобы подавить протест на Майдане в феврале 2014 года. Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел Януковича Виталий Захарченко. Больше всего их было из Киева и Харькова, а также - Житомира, Нежина и Белой Церкви.

По данным Министерства здравоохранения Украины с 30 ноября 2013 года по 14 апреля в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины погибло 106 человек.