В Николаеве СБУ и ГБР задержали на вымогательстве взятки у подчиненного замначальника управления патрульной полиции

Руслан Тужлов Во вторник, 5 февраля, сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно со следователями Николаевского управления ГБР за вымогательство взятки от подчиненного задержали заместителя начальника управления патрульной полиции области Руслана Тужлова.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

По словам собеседника издания, Тужлов вымогал $300 у своего подчиненного за решение вопроса с его авто. У полицейского банк арестовал автомобиль, который находится в кредите, и чтобы его не ставить на штрафплощадку, Тужлов потребовал от подчиненного деньги.

Задержание происходило в момент передачи денег прямо на рабочем месте Тужлова в управлении патрульной полиции на улице Новозаводская при активном содействии руководства управления в лице Виталия Данилы. На данный момент продолжаются следственные действия.

Руслан Тужлов до назначения на место замначальника управления, которое произошло в 2018 году, занимал должность старшего инспектора отдела мониторинга и аналитического обеспечения УПП в Николаевской области. А до службы в полиции Тужлов являлся сотрудником СБУ.

Согласно его декларации о доходах за 2017 год, он женат, воспитывает дочь. Владеет тремя земельными участками площадью 1100 (село Баловное), 15000 (село Нечаянное) и 382 кв.м. (город Николаев), а также домом в Николаеве площадью 50,7 кв.м.. Транспортными средствами не владеет. В 2017 году получил заработной платы почти 105 тысяч гривен.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в Николаеве задержали гражданина Вьетнама, который пытался дать взятку офицеру СБУ за предоставление возможности его соотечественнику легально находиться в Украине.