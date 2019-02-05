В Николаеве начальника районного ЗАГСа задержали на взятке в 350 долларов

В Николаеве 5 февраля начальника районного отдела государственной регистрации актов гражданского состояния задержали на получении 350 долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Деньги чиновник получил за содействие в решении вопроса о государственной регистрации гражданина по месту его жительства. Деньги и документы изъяты.

Задержание проводили сотрудники Центрального отдела полиции и Управления защиты экономики Нацполиции в области под процессуальным руководством Николаевской местной прокуратуры №1.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»).

Напомним, ранее сообщалось, что замначальника управления патрульной полиции в Николаевской области задержали на вымогательстве взятки у подчиненного.