В Швеции заявили о находке похищенных драгоценностей короля – их обнаружили в мусорном ведре

В Швеции некоторые из королевских драгоценностей, которые похитили в 2018 году из собора в Стренгнесе, возможно, нашли в мусорном ведре в пригороде Стокгольма.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на издание «The Local».

По данным издания, мужчина, чьи следы крови нашли на месте преступления, находится под следствием.

«Во вторник утром по этому делу проходили слушания, но они были прерваны после того, как прокурор подтвердил в суде, что пропавшие драгоценности, возможно, были найдены», - отмечается в сообщении.

По информации таблоида Aftonbladet, драгоценности или, по крайней мере, некоторые из них, возможно, нашел охранник в мусорном ведре около 1:00 в пригороде Стокгольма. Эксперты установят, действительно ли найденные вещи являются похищенными ценностями.

«Все говорит о том, что похищенные похоронные регалии Карла IX были найдены в районе Стокгольма, но полиция прилагает все усилия, чтобы подтвердить это на 100%», - говорится в сообщении шведской полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде нашли самый большой алмаз в истории Северной Америки.