В Южноукраинске полиция охраны задержала вора, который пробрался в офис

В Южноукраинске наряд реагирования полиции охраны задержал вора на месте преступления.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

Около полуночи наряд реагирования получил сообщение, что в офисе в центре Южноукраинска сработала сигнализация. При подъезде к объекту полицейские обратили внимание на силуэт человека, который пытался что-то вытащить из разбитого окна.

- Увидев нас, мужчина бросил системный блок от компьютера и быстро снял перчатки, в которых «работал», - рассказал старший сержант Вячеслав Коваленко.

Подозреваемого задержали и доставили его в Южноукраинское отделение полиции. 31-летний задержанный уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали вора, который пытался залезть в больницу через окно.